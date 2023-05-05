Новосибирцам перечислили места запуска салюта и фейерверков в День Победы

Главный салют запустят с Михайловской набережной.
Фото: Андрей ГРЕБНЕВ
Стали известны места, откуда запустят салют и фейерверки в День Победы. Всего в Новосибирске будет восемь площадок.
Как ранее рассказывал мэр города Анатолий Локоть, главный салют запустят с Михайловской набережной. Первый залп ожидается в 21:50.
Фейерверк организуют в сквере «Тринадцатый трамвай». Он начнется в 21:55, сообщили в пресс-службе муниципалитета.
Также фейерверки запустят на Монументе Славы, стадионе «Локомотив», улице Первомайской, у ДК «Академия», ТРК «Эдем» и на набережной ОбьГЭС.
Ранее КП-Новосибирск опубликовала полную программу празднования Дня Победы.
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