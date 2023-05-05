В Новосибирске возле мемориалов и мэрии высаживают 8,5 тысяч цветов ко Дню Победы

В Новосибирске высаживают бархатцы и герань к 9 мая. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В пятницу, 5 мая, в Новосибирске высаживают бархатцы и герань возле мемориалов и здания муниципалитета в преддверии Дня Победы. Об этом сообщили в пресс-центре мэрии.

Более 8,5 тысяч цветов появятся возле бюста герою Александру Покрышкину, мемориальной доски «Герои Советского Союза Центрального района» в Первомайском сквере, возле Монумента Славы и других мемориалов.

Напомним, ранее КП-Новосибирск сообщала о том, что «Горзеленхоз» закупил однолетние цветы за 8 миллионов рублей: помимо саженцев к 9 мая, в городе высадят табак, петунию, анютины глазки и сотни тысяч бархатцев с 23 мая по 24 июня.

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