Депутаты Заксобрания НСО приняли участие в торжественном митинге «За нашу победу!»

Депутаты Заксобрания НСО приняли участие в торжественном митинге, посвященном Дню Победы. Фото: Заксобрание НСО.

В Новосибирске в преддверии Дня Победы в ВОВ прошел торжественный митинг в поддержку военнослужащих Российских Вооруженных Сил «ЗА НАШУ ПОБЕДУ!». К мемориалу воинам-разведчикам на Шиловском полигоне пришли более трех с половиной тысяч человек. В мероприятии приняли участие депутаты Заксобрания НСО.

По словам временно исполняющего обязанности командира войсковой части подполковника Владимира Галимова, личный состав Вооружённых Сил РФ продолжает славные боевые традиции предшественников. Он эффективно решает ответственные задачи по обеспечению безопасности нашего государства.

Сибиряков, участвующих в СВО, высоко ценит руководство страны. На торжественной церемонии губернатор НСО Андрей Травников вручил трем воинам-сибирякам ордена Мужества.

С наступающим Днем Победы участников спецоперации и жителей региона поздравил Андрей Шимкив, председатель Законодательного Собрания Новосибирской области.

– Каждый стоящий здесь, на трибуне, испытывает сейчас и огромное волнение, и такое же чувство гордости, глядя на лучших из лучших, тех, кто выбрал своей профессией Родину защищать. Боевой 24-й бригаде в мае прошлого года Президент страны присвоил высокое звание гвардейской. Это в настоящем смысле элита нашей страны. Ровно 78 лет назад мы победили фашизм, и сегодня это сражение продолжается вновь. Глядя на вас, зная примеры героизма и мужества бойцов нашей легендарной сибирской бригады, мы уверены: никаких шансов у нацистов нет! Враг будет разбит! Уверен, что у нас будет еще одна победа, – сказал Андрей Шимкив.

В канун Дня Победы в ВОВ на плацу Шиловского полигона собрались и сотни участников военно-патриотических организаций. Так, присягу приняли юнармейцы. Бессмертным полком пронесли портреты погибших в ходе специальной военной операции бойцов.

Завершился торжественный митинг показательными выступлениями новосибирских разведчиков и курсантов НВВКУ. Свое искусство продемонстрировали также каратисты клуба «Успех». В воздух поднялись вертолеты, а парашютисты выполнили показательные прыжки.

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