К Дню Победы «Ростелеком» дарит ветеранам бесплатные звонки и телеграммы

Фото: Департамент внешних коммуникаций МРФ «Сибирь»

До 10 мая включительно оператор предоставляет по 100 минут бесплатных звонков с домашнего телефона на стационарные и мобильные номера. Количество телеграмм неограниченно, их можно заказать, позвонив с домашнего телефона.

Кроме того, совершить бесплатные звонки и отправить телеграммы можно в переговорных пунктах, предъявив удостоверение ветерана или инвалида Великой Отечественной войны.

- Все мы в неоплатном долгу перед ветеранами войны и тружениками тыла, которые совершили великий подвиг, проявили невероятную стойкость и мужество, защищая Родину. Мы хотим, чтобы в День Победы они могли радоваться общению с родными людьми и боевыми товарищами, живущими в других городах, - отметил вице-президент, директор Новосибирского филиала «Ростелекома» Николай Зенин.

Подробности акции можно узнать на сайте «Ростелекома» или по телефону 8-800-100-08-00.

Напомним, к Дню Победы в онлайн-кинотеатре Wink «Ростелекома» состоялась премьера сериала «Операция «Неман». Это совместный проект телеканалов РЕН ТВ и «Звезда», Wink и компании StarMediaVision. Все пять серий военной драмы уже доступны для пользователей видеосервиса.

Реклама. ПАО «Ростелеком».