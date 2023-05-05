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НовостиОбщество5 мая 2023 6:58

Замглавы администрации Бердска под Новосибирском уволился после прокурорской проверки

Он написал заявление по собственному желанию
Анна АЛЕКСЕЕВА
Анна АЛЕКСЕЕВА
Замглавы администрации Бердска под Новосибирском уволился после прокурорской проверки.

Замглавы администрации Бердска под Новосибирском уволился после прокурорской проверки.

Фото: Олег РУКАВИЦЫН

В Бердске Новосибирской области прокуратура провела проверку законодательства о соблюдении коррупции в местной администрации. После чего замглавы города по социальной политике написал заявление об уходе.

– Проверка установила, что замглавы администрации в нарушение требований ст. 10 Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции». Он знал, что его супруга работает в образовательной организации, в его подчинении. Однако мер по недопущению конфликта интересов не принял. Не отправил об этом уведомление работодателю, нарушил установленные законом обязанности госслужащего, – сообщает прокуратура Новосибирской области.

Из-за этих нарушений главе Бердска прокурор внес представление. В результате замглавы написал заявление на увольнение. Сделал это, не став дожидаться итогов служебного расследования.

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