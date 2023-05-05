Замглавы администрации Бердска под Новосибирском уволился после прокурорской проверки. Фото: Олег РУКАВИЦЫН

В Бердске Новосибирской области прокуратура провела проверку законодательства о соблюдении коррупции в местной администрации. После чего замглавы города по социальной политике написал заявление об уходе.

– Проверка установила, что замглавы администрации в нарушение требований ст. 10 Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции». Он знал, что его супруга работает в образовательной организации, в его подчинении. Однако мер по недопущению конфликта интересов не принял. Не отправил об этом уведомление работодателю, нарушил установленные законом обязанности госслужащего, – сообщает прокуратура Новосибирской области.

Из-за этих нарушений главе Бердска прокурор внес представление. В результате замглавы написал заявление на увольнение. Сделал это, не став дожидаться итогов служебного расследования.

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