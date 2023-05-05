В Центральном парке Новосибирска запустили фонтан

В Новосибирске заработал фонтан в Центральном парке. Фото: Анатолий Локоть

В Новосибирске заработал фонтан, расположенный в Центральном парке. Об этом стало известно в пятницу, 5 мая.

Публикация появилась в группе «АСТ-54». На фото запечатлены работники МАУ «Дирекция городских парков», которые и готовили объект к запуску.

Работники МАУ «Дирекция городских парков» готовили фонтан к запуску. Фото: скриншот из группы АСТ-54

Напомним, фонтан является светомузыкальным. Открыли его в июле 2020 года.

− Фонтан оснащен видеолазерной установкой для проецирования изображения на водный экран и может воспроизводить звуковые и визуальные программы, − рассказывали в мэрии.

Ранее КП-Новосибирск писала, что в Новосибирске восстановят фонтан «Мишка» во время реконструкции Первомайского сквера.

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