В Центральном парке Новосибирска запустили фонтан

В Новосибирске заработал фонтан в Центральном парке. Фото: Анатолий Локоть
В Новосибирске заработал фонтан, расположенный в Центральном парке. Об этом стало известно в пятницу, 5 мая.
Публикация появилась в группе «АСТ-54». На фото запечатлены работники МАУ «Дирекция городских парков», которые и готовили объект к запуску.
Работники МАУ «Дирекция городских парков» готовили фонтан к запуску. Фото: скриншот из группы АСТ-54
Напомним, фонтан является светомузыкальным. Открыли его в июле 2020 года.
− Фонтан оснащен видеолазерной установкой для проецирования изображения на водный экран и может воспроизводить звуковые и визуальные программы, − рассказывали в мэрии.
Ранее КП-Новосибирск писала, что в Новосибирске восстановят фонтан «Мишка» во время реконструкции Первомайского сквера.
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