В Новосибирске в два раза рухнули продажи жилья в новостройках

В Новосибирске упали продажи жилья в новостройках. Фото: Иван МАКЕЕВ

В Новосибирске за два года наполовину выросло количество непроданных квартир в новостройках. Об этом сообщает Infopro54 со ссылкой на аналитика-консультанта российской гильдии риелторов Елену Ермолаеву.

Прирост количества непроданных квартир по сравнению с предыдущим кварталом составил около 2 %. Разница с 2021 годом гораздо значительнее – более 50 %.

При этом если в конце 2022 года к продаже в Новосибирске предлагались около 19 тысяч квартир, в конце марта их было уже 20,8 тысячи – предложение растет, а спрос падает.

По данным на конец марта, средняя стоимость квартиры во вторичке составляла 107 тысяч рублей за квадратный метр по сравнению со 127 тысячами рублей за квадрат на первичном рынке.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber