В Новосибирске суд оставил в силе постановление об УДО кардиолога Покушалова

Кардиолог Евгений Покушалов выйдет из колонии по УДО. Фото: meshalkin.ru

Кардиолог Евгений Покушалов, которого обвинили в махинациях и многомиллиардной растрате, выйдет из колонии по УДО. Новосибирский областной суд оставил без удовлетворения апелляцию прокурора.

14 марта Первомайский районный суд Новосибирска постановил освободить Покушалова условно-досрочно. После этого прокурор пытался оспорить УДО экс-замдиректора клиники Мешалкина.

Новосибирский областной суд встал на сторону кардиолога.

− Апелляционным постановлением Новосибирского областного суда от 05.05.2023 оставлено без изменения постановление Первомайского районного суда г. Новосибирска от 14.03.2023 об условно-досрочном освобождении осужденного по ч. 4 ст. 160 УК Покушалова Е., − сообщили в группе «Суды общей юрисдикции Новосибирской области».

Ранее КП-Новосибирск писала, что суд взыскал с кардиолога Покушалова стоимость его квартир в Нью-Йорке.

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