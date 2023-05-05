В Новосибирске улицу Кропоткина отремонтируют до 1 июня

В Новосибирске проводят капитальный ремонт улицы Кропоткина. Фото: пресс-центр мэрии Новосибирска.

В Новосибирске капитально ремонтируют улицу Кропоткина в Заельцовском районе. Как сообщил мэр города Анатолий Локоть на выездном совещании, закончить работы необходимо до 1 июня 2023 года.

– В конце июня мы будем праздновать 130-летие города Новосибирска, центр города будет перекрыт. Нам придётся организовывать объездные маршруты, и на улицу Кропоткина ляжет большая нагрузка, – объяснил глава.

Улицу ремонтируют по национальному проекту «Безопасные качественные дороги». Работы ведутся на 3,44 километра – от Красного проспекта до улицы Республиканской.

– Установилась благоприятная погода, которая, наконец, позволила нам приступить к полномасштабному ремонту дорог. Подрядные организации работают круглосуточно, пытаются наверстать дни, когда вынужденно останавливались из-за понижения температур, – отметил мэр.

Дорога будет отремонтирована до лета. Фото: пресс-центр мэрии Новосибирска.

Дорогу не ремонтировали почти 10 лет. К работам по нацпроекту приступили в конце апреля. Как пояснил начальник МКУ «Управление дорожного строительства» Виктор Хихлов, начать капремонт нужно было еще 1 апреля, но помешали апрельские заморозки.

Подрядчик «СтройСити» планирует успеть завершить ремонт до 1 июня, на работы будет действовать четырехлетняя гарантия. На сегодняшний день устройство выравнивающего слоя покрытия выполнено на 90 %.

По контракту за 134,4 миллиона рублей предусмотрено фрезерование проезжей части, укладка выравнивающего слоя дороги толщиной в 6 сантиметров, верхнего слоя – в 5 сантиметров. Также рабочие поднимут смотровые и дождеприемные колодцы.

В 2023 году по нацпроекту БКД планируют отремонтировать 17 участков дорог: переходящую с 2021 года улицу Ипподромскую, а также 16 других магистралей, общей длиной 32 километра. На 10 объектах работы уже начаты. Полностью завершить ремонт по контрактам должны до 21 августа текущего года.

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