«Он был младше и слабее»: подросток, жестоко избивший 13-летнего мальчика под Новосибирском, записал видеообращение

Подросток, жестоко избивший 13-летнего мальчика под Новосибирском, записал видеообращение. Фото: стоп-кадр // "Инцидент Новосибирск".
Старшеклассник, избивший 13-летнего мальчика в Мошковском районе, записал видеообращение. На нем он извинился перед пострадавшим.
– Оскорбил пацана перед всей толпой. Он был слабже, младше меня. Я приношу публичные извинения, – говорится на видео подросток в кепке.
Он добавил, что в нему приехали «пацаны» и объяснили, что он «был не прав».
В деле разбирается полиция и Минобразования НСО.
Подросток, которые били мальчика, вызвали в полицию вместе с родителями.
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