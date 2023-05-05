«Он был младше и слабее»: подросток, жестоко избивший 13-летнего мальчика под Новосибирском, записал видеообращение

Подросток, жестоко избивший 13-летнего мальчика под Новосибирском, записал видеообращение. Фото: стоп-кадр // "Инцидент Новосибирск".

Старшеклассник, избивший 13-летнего мальчика в Мошковском районе, записал видеообращение. На нем он извинился перед пострадавшим.

– Оскорбил пацана перед всей толпой. Он был слабже, младше меня. Я приношу публичные извинения, – говорится на видео подросток в кепке.

Он добавил, что в нему приехали «пацаны» и объяснили, что он «был не прав».

В деле разбирается полиция и Минобразования НСО.

Подросток, которые били мальчика, вызвали в полицию вместе с родителями.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber