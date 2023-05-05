Старшеклассников, избивших 13-летнего мальчика под Новосибирском, вызвали в полицию. Фото: скриншот из видео "Инцидент Новосибирск".

Избиение 13-летнего мальчика в Мошковском районе под Новосибирском прокомментировали в Минобразовании Новосибирской области. По данным ведомства, в инциденте разбирается полиция. Также материалы направили в комиссию по делам несовершеннолетних.

– Несовершеннолетние – участники события с законными представителями приглашены 10.05.2023 в Отдел МВД России по Мошковскому району Новосибирской области для дачи показаний, – сообщили КП-Новосибирск в Министерстве образования НСО.

Ранее КП-Новосибирск писала, что 13-летнего мальчика на камеру пинали старшеклассники. Мать ребенка написала заявление в полицию.

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