В Новосибирской области за неделю клещи укусили 134 человек

В Новосибирской области резко выросла активность клещей. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Новосибирской области за неделю резко увеличилось число случаев укусов клещей. Как сообщили в Управлении Роспотребнадзора по региону, всего с начала сезона клещи укусили 177 жителей области. Из них только за последнюю неделю за помощью врачей обратились 134 человека.

Наибольшее количество покусов – 23 – было зафиксировано в Искитимском районе области. В Бердске таких случаев уже 13, в Мошковском и Ордынском районах – по 10 укусов.

Среди районов Новосибирска лидерами стали лесистые Заельцовский и Советский район, в которых клещи укусили по 4 человека.

В больницу положили одного пациента с подозрением на клещевой энцефалит. У двоих ранее госпитализированных диагноз не подтвердился.

В Роспотребнадзоре напомнили о необходимости использования репеллентов, защитной одежды и осмотров при выездах на природу.

– Нужно избегать зарослей прошлогодней травы, валежника, не сидеть на траве без подстилки, осматривать на наличие клещей домашних животных, – предупредили в управлении.

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