В Новосибирской области в 2023 году выявили четыре нелегальные кредитные организации

В Новосибирской области расследуют уголовные дела о финансовых пирамидах. Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

В Новосибирской области расследуют четыре уголовных дела о финансовых пирамидах. Организации нелегально выдавали займы под вывесками ломбардов и микрокредитных компаний. Об этом в ходе пресс-конференции сообщил начальник управления по надзору за уголовно-процессуальной и оперативно-разыскной деятельностью прокуратуры Новосибирской области Виталий Чернов.

Изначально дел было семь, два из них переданы следователям МВД, еще одно – в Краснодарский край, где был установлен один из организаторов.

Потерпевшими по четырем делам признаны около 400 человек, примерный ущерб – 300 миллионов рублей.

Напомним, ранее КП-Новосибирск рассказывала о том, как на 900 россиян оформили займы в новосибирском «микробанке».

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber