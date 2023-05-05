Стал известен уточненный прогноз погоды на май 2023 года в Новосибирске

В Новосибирске опубликован точный прогноз на май. Фото: Влад КОМЯКОВ, Архив «КП»

В Новосибирске опубликован уточненный прогноз на май 2023 года. Данные предоставили в Западно-Сибирском гидрометцентре.

С пятницы, 5 мая, в области начнется жара до + 25 градусов с сильным ветром. Как сообщают синоптики, резкое повышение температуры в начале мая перейдет в похолодание со второй декады месяца. В третьей декаде ночью возможны заморозки до минусовой температуры, днем воздух будет прогреваться до + 29 градусов.

Дожди и грозы прогнозируют больше во второй половине месяца, в целом осадков должно выпасть не больше среднегодовой нормы.

Напомним, на территории региона до 10 мая сохраняется высокая пожароопасность.

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