В небе над Новосибирском во время парада 9 мая пролетят военные самолеты

Над Новосибирском пролетят истребители "Утята". Фото: Кирилл ЛОМАКИН

Новосибирцы увидят «Утёнка» над городом во время парада в День Победы. Об этом сообщили в пресс-центре мэрии.

9 мая с 10 часов утра на площади Ленина начнется военный парад. Над городом пролетит легкий российский самолет ТВС-2МС и сверхзвуковой истребитель Су-34 «Утёнок». Такое прозвище самолет получил из-за носовой части, похожей на утиный клюв.

Напомним, ранее КП-Новосибирск рассказывала о праздничной программе мероприятий ко Дню Победы.

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