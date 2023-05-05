В небе над Новосибирском во время парада 9 мая пролетят военные самолеты

Над Новосибирском пролетят истребители "Утята".
Фото: Кирилл ЛОМАКИН
Новосибирцы увидят «Утёнка» над городом во время парада в День Победы. Об этом сообщили в пресс-центре мэрии.
9 мая с 10 часов утра на площади Ленина начнется военный парад. Над городом пролетит легкий российский самолет ТВС-2МС и сверхзвуковой истребитель Су-34 «Утёнок». Такое прозвище самолет получил из-за носовой части, похожей на утиный клюв.
Напомним, ранее КП-Новосибирск рассказывала о праздничной программе мероприятий ко Дню Победы.
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