Новосибирцы смогут увидеть полутеневое лунное затмение 5 мая

В Новосибирске пройдет полутеневое лунное затмение. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В ночь с 5 на 6 мая над Новосибирском можно будет заметить полутеневое лунное затмение. Земля лишь слегка закроет Луну от Солнца, поэтому космическое событие смогут зафиксировать лишь опытные астрономы.

Затмение произойдет 22:15 до 2:22. Пик лунного затемнения состоится через 23 минуты после полуночи.

Кроме того, 6 мая жители отдаленных от светящегося города районов смогут заметить пик метеорного потока эта-Аквариды. Звездопад достигнет скорости 40 километров в час.

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