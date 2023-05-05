Новосибирцы смогут увидеть полутеневое лунное затмение 5 мая

В Новосибирске пройдет полутеневое лунное затмение.
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
В ночь с 5 на 6 мая над Новосибирском можно будет заметить полутеневое лунное затмение. Земля лишь слегка закроет Луну от Солнца, поэтому космическое событие смогут зафиксировать лишь опытные астрономы.
Затмение произойдет 22:15 до 2:22. Пик лунного затемнения состоится через 23 минуты после полуночи.
Кроме того, 6 мая жители отдаленных от светящегося города районов смогут заметить пик метеорного потока эта-Аквариды. Звездопад достигнет скорости 40 километров в час.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию
Редакция (383) 289-91-00
Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03
Почта kp.nsk@phkp.ru
ВКонтакте Одноклассники Твиттер