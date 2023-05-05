Под Новосибирском завершились поиски 81-летней пенсионерки-блондинки без верхних зубов. Фото: ПСО "ЛизаАлерт НСО".

В Новосибирской области завершились поиски 81-летней пенсионерки, пропавшей в Искитимском районе. Женщину нашли живой.

– Пенсионерку нашли утром 5 мая, – объяснили КП-Новосибирск в ПСО «ЛизаАлерт НСО».

Сообщалось, что худенькая пожилая женщина пропала 4 мая. Уехала утром из дома и к вечеру не вернулась. Также волонтеры уточняли, что у бабушки возможна потеря памяти.

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