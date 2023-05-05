Новосибирцам в День Победы покажут уникальную хронику военных лет

Новосибирцам в День Победы покажут хронику военных лет. Фото: Влад КОМЯКОВ, Архив «КП»

В Новосибирске с 4 по 9 мая проходят праздничные мероприятия, посвященные Дню Победы. Программу опубликовали в министерстве культуры региона.

Новосибирцы смогут увидеть уникальную хронику военных лет, пересмотреть фильмы о Великой Отечественной войне, посетить тематические выставки и торжественные концерты.

К примеру, в Центре креативных индустрий 5 мая покажут фильм о героическом подвиге советских солдат, 6 мая – фильмы о сибиряках-героях из Сибирской гвардейской дивизии, а также об Александре Покрышкине. 7 мая пройдет показ фильмов «В бой идут одни старики» и «В небе «ночные ведьмы», 8 мая покажут картину «Праздники детства».

В День Победы, 9 мая, горожан ждет цикл кинохроники Великой Отечественной войны, а также выступления творческих коллективов, показы художественных и документальных фильмов.

Полную программу мероприятий можно посмотреть на сайте министерства культуры Новосибирской области.

Напомним, ранее КП-Новосибирск рассказывала о том, что 9 мая ветеранов поздравят творческие «фронтовые бригады».

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