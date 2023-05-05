Пробки в 6 баллов затруднили проезд по Новосибирску утром 5 мая. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Новосибирск утром 5 мая сковали шестибалльные пробки. Заторы сегодня на площади Труда, в обоих направлениях. Затруднено движение по улицам Широкой, Станционной, улицам Ватутина, Станиславского и Котовского.

Не проехать по улицам Сибиряков-Гвардейцев, Немировича-Данченко, Титова и Троллейной. Затруднено движение по улицам Новогодней, Петухова, Хилокской и по Советскому шоссе.

На правом берегу традиционный затор на Большевистской в сторону Речного вокзала. Не проехать по улицам Бориса Богаткова, Никитина и Кирова. Затруднено движение по Красному проспекту и проспекту Дзержинского.

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