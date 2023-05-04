«Гуляет на солнце, чтобы не замерзнуть»: в Новосибирском зоопарке рассказали про недавно родившуюся малышку-аргали

В Новосибирском зоопарке рассказали про недавно родившегося детеныша аргали. Фото: Владимир ГАБОВ

В Новосибирском зоопарке рассказали про недавно родившегося детеныша аргали. Как оказалось, это — девочка. Она появилась на свет 18 апреля.

Малышка появилась на свет 18 апреля. Фото: Владимир ГАБОВ

— В день когда, родился малыш аргали, на улице было холодно, минусовая температура. И нас этот факт немного беспокоил. Но самка увела малыша в укрытие, утепленное сеном, и мы поняли, что можно не волноваться, — рассказывает заведующий сектором копытных Александр Филиппов. — В последующие, тоже довольно прохладные, дни мать выводила малыша на прогулку с учетом погоды: они находились в том участке вольера, который был лучше всего освещен солнцем. Как только солнце уходило, самка вела детеныша обратно в домик. У малышки хороший аппетит, за первые недели она заметно подросла, — рассказали в зоопарке.

Малышка чувствует себя хорошо и уже заметно подросла. Фото: Владимир ГАБОВ

Напомним, посетители зоопарка уже успели заметить малышку во время одной из прогулок и восхититься ее красотой. И, конечно же, запечатлеть на видео.

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