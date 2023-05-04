У новосибирского туриста в аэропорту впервые нашли опасную зерновку: что с ней сделали

Опасную зерновку нашли в привезенной фасоли. Фото: Александр ГЛУЗ\Россельхознадзор

В новосибирском аэропорту Толмачево 2 мая при проверке багажа пассажиров, прилетевших из Таджикистана, нашли личинок опасного насекомого — зерновки. Их обнаружили в сумке с сушеной фасолью.

— Сотрудниками Новосибирской испытательной лаборатории ФГБУ «ВНИИЗЖ» — подтверждена видовая принадлежность вредителя к карантинному для Российской Федерации роду callosobruchus, — рассказали в Россельхознадзоре по Новосибирской и Томской областям.

В нашем регионе — это первый случай ввоза такого насекомого. Полкилограмма зараженной фасоли было решено сжечь.

Зерновки опасны для бобовых культур: их личинки в период питания выедают большие полости внутри семени уничтожая зародыш и оставляя только продукты жизнедеятельности.

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