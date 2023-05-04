Росавиация одобрила новые прямые рейсы из Новосибирска в Турцию и Шри-Ланку

Из Новосибирска появятся новые прямые рейсы в Турцию и Шри-Ланку. Фото: Виктория МИНАЕВА

Федеральное агентство воздушного транспорта одобрило новые прямые рейсы из Новосибирска в Турцию и Шри-Ланку. Из приказа, опубликованного на сайте ведомства, следует, что разрешение получили три авиакомпании.

Аэрофлоту и red wings разрешили летать без пересадок из Толмачево в Турцию (Анталью и Стамбул). А авиакомпании azur air согласовали прямые рейсы раз в неделю из Новосибирска в столицу Шри-Ланки Коломбо.

Летать прямиком из столицы Сибири в Шри-Ланку может также авиакомпания red wings — в город Маттала. Рейсы они могут выполнять ежедневно.

Напомним, ранее КП-Новосибирск писала о том, что с 1 мая из Новосибирска начали летать прямые рейсы в Ереван. Самолеты курсируют раз в неделю, по понедельникам.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

S7 открыла продажу авиабилетов на рейсы из Новосибирска в Ереван

Первый рейс отправится 1 мая (подробнее).

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber