В селе Каменка под Новосибирском перекроют дорогу из-за ремонта

В селе Каменка под Новосибирском перекроют проезд по главной дороге из-за ремонта. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В селе Каменка под Новосибирском перекроют проезд по главной дороге из-за ремонта. Как сообщили в областном ТУАД, ремонтировать планируется 4 километра асфальта.

— Будет полностью перекрыто движение на участках улиц Каменская до Рабочей, Каменского шоссе от улицы Олимпийской славы до пересечения с Шоссейной. Проезд будет закрыт до полного окончания работ, — сообщили в территориальном управлении автодорог.

Пока главная дорога будет перекрыта, проехать можно будет по объездной. Фото: ТУАД НСО

Пока основные дороги закрыты, ездить можно будет по объездным. По ним же планируют пустить весь пассажирский и общественный транспорт. Действовать объезды будут от 3 до 7 дней. По остальным участкам, где дорогу будут ремонтировать, планируется сузить проезжую часть.

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