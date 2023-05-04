В селе Каменка под Новосибирском перекроют дорогу из-за ремонта

В селе Каменка под Новосибирском перекроют проезд по главной дороге из-за ремонта.
Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
В селе Каменка под Новосибирском перекроют проезд по главной дороге из-за ремонта. Как сообщили в областном ТУАД, ремонтировать планируется 4 километра асфальта.
— Будет полностью перекрыто движение на участках улиц Каменская до Рабочей, Каменского шоссе от улицы Олимпийской славы до пересечения с Шоссейной. Проезд будет закрыт до полного окончания работ, — сообщили в территориальном управлении автодорог.
Пока главная дорога будет перекрыта, проехать можно будет по объездной. Фото: ТУАД НСО
Пока основные дороги закрыты, ездить можно будет по объездным. По ним же планируют пустить весь пассажирский и общественный транспорт. Действовать объезды будут от 3 до 7 дней. По остальным участкам, где дорогу будут ремонтировать, планируется сузить проезжую часть.
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