«Сутулится и не имеет верхних зубов»: под Новосибирском пропала 81-летняя пенсионерка

В Искитимском районе Новосибирской области пропала 81-летняя Антонина Егоровна Зыбарева (Возмищева). Фото: "ЛизаАлерт НСО"

В Искитимском районе Новосибирской области пропала 81-летняя Антонина Егоровна Зыбарева (Возмищева). Ее ищут волонтеры и полиция.

— Женщина пропала 4 мая, уехала днем из дома и к вечеру не вернулась. Ранее она не пропадала, — сообщили КП-Новосибирск в поисковом отряде «ЛизаАлерт Новосибирской области».

Приметы: рост 165 сантиметров, худощавое телосложение, седые волосы, голубые глаза. Женщины сутулится и не имеет верхнего зубного протеза. На момент своего исчезновения была одета в коричневое пальто, черные брюки, черные сапоги и светло-оранжевую шапку. С собой у нее была черная сумка.

У пенсионерки возможна потеря памяти.

Если вы знаете что-либо о том, где сейчас может находиться Антонина Егоровна или просто видели ее на улице, сразу же сообщите об этом волонтерам по номеру телефона 8-800-700-54-52 или в полицию по единому номеру 112.

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