В Новосибирской области из-за майских праздников досрочно выплатят пенсии и пособия.
Фото: Даниил ОПАРИН
В Новосибирской области из-за майских праздников досрочно выплатят пенсии и пособия. О том, каким образом для выходных был скорректирован график, рассказали в социальном фонде.
Так, в самом Новосибирске, Искитиме и Бердске пособия вручат 3 мая за 3 мая, 4 за 4 и 7, 5 мая за 5 и 8, а 6 — за 6 и 9.
— В почтовых отделениях других городов и райцентров региона выплаты будут производится в соответствии с режимом работы отделений, — пояснили в Отделении Фонда пенсионного и социального страхования РФ в НСО.
Кроме того, поскольку в мае 21 число выпадает на выходной, то деньги перечислят 19 числа. До людей они должны дойти не позднее следующего дня.
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