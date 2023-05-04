В Новосибирской области из-за майских праздников досрочно выплатят пенсии и пособия. Фото: Даниил ОПАРИН

В Новосибирской области из-за майских праздников досрочно выплатят пенсии и пособия. О том, каким образом для выходных был скорректирован график, рассказали в социальном фонде.

Так, в самом Новосибирске, Искитиме и Бердске пособия вручат 3 мая за 3 мая, 4 за 4 и 7, 5 мая за 5 и 8, а 6 — за 6 и 9.

— В почтовых отделениях других городов и райцентров региона выплаты будут производится в соответствии с режимом работы отделений, — пояснили в Отделении Фонда пенсионного и социального страхования РФ в НСО.

Кроме того, поскольку в мае 21 число выпадает на выходной, то деньги перечислят 19 числа. До людей они должны дойти не позднее следующего дня.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber