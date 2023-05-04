«Кусали, трепали, изодрали до полусмерти»: в Новосибирске стая собак растерзала домашнего пса

В Новосибирске стая собак растерзала домашнего пса породы бишон-фризе.
Фото: Алексей БУЛАТОВ
В Новосибирске стая собак растерзала домашнего пса породы бишон-фризе. Инцидент случился в среду, 3 мая, в районе озера Жемчужина Сибири в микрорайоне «Стрижи».
— Жена гуляла с собакой породы бишон-фризе в районе озера. В это же время вырулила дама с пятью собаками разного калибра и бутылкой пива в руках. Собаки были без поводков и намордников. Они сходу напали на нашу собаку, начали кусать, трепать, изодрали до полусмерти, — написал владелец собаки в паблике Вконтакте «АСТ-54».
О случившемся владельцы собаки рассказали в соцсетях. Фото: "АСТ-54"
Сейчас пес находится в стационаре на дорогом лечении. Владелец отмечает, что травмы у собаки настолько серьезные, что шансы выжить у него 50 на 50.
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