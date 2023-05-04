«Кусали, трепали, изодрали до полусмерти»: в Новосибирске стая собак растерзала домашнего пса

В Новосибирске стая собак растерзала домашнего пса породы бишон-фризе. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Новосибирске стая собак растерзала домашнего пса породы бишон-фризе. Инцидент случился в среду, 3 мая, в районе озера Жемчужина Сибири в микрорайоне «Стрижи».

— Жена гуляла с собакой породы бишон-фризе в районе озера. В это же время вырулила дама с пятью собаками разного калибра и бутылкой пива в руках. Собаки были без поводков и намордников. Они сходу напали на нашу собаку, начали кусать, трепать, изодрали до полусмерти, — написал владелец собаки в паблике Вконтакте «АСТ-54».

О случившемся владельцы собаки рассказали в соцсетях. Фото: "АСТ-54"

Сейчас пес находится в стационаре на дорогом лечении. Владелец отмечает, что травмы у собаки настолько серьезные, что шансы выжить у него 50 на 50.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber