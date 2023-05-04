Рэпер Loqiemean рассказал, почему отменил концерт в Новосибирске

Рэпер обиделся на местных блогеров. Фото: vk.com/loqie_nsk.

Урожец Томска — рэпер Loqiemean — отменил концерт в Новосибирске. В своих соцсетях он рассказал, с чем это связано.

— К сожалению, я был вынужден отменить свои выступления по российским городам из-за потока лжи, инициированного в мою сторону некоторыми блогерами. Затем это поддержали ряд СМИ, — поделился с подписчиками музыкант.

Пока неясно, когда новосибирские поклонники смогут вернуть деньги за купленные билеты.

Ранее КП-Новосибирск писала о том, что в городе отменили концерт рэпера Loqiemean. Он должен был состояться 8 мая.

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