В ТЦ Новосибирска вместо Zara и Stradivarius откроют другие магазины одежды

Магазины одежды запустят под новым названием. Фото: Иван МАКЕЕВ

В торговых центрах Новосибирска магазины, принадлежавшие компании Inditex, будут работать под новыми брендами. На некоторых торговых точках уже разместили обновленные вывески.

В конце октября 2022 Inditex договорилась с группой Daher из ОАЭ о продаже бизнеса в России.

Теперь Zara — Maag, Pull&Bear — DUB, Stradivarius — Vilet, а Bershka — ECRU. Новые магазины вновь откроют в ТЦ «МЕГА», «Галерея Новосибирск» и «Аура».

Ранее КП-Новосибирск писала о том, что на площади Маркса установили новые торговые павильоны. Их разместили вдоль стройки апарт-отеля.

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