В ТЦ Новосибирска вместо Zara и Stradivarius откроют другие магазины одежды

Магазины одежды запустят под новым названием.
Фото: Иван МАКЕЕВ
В торговых центрах Новосибирска магазины, принадлежавшие компании Inditex, будут работать под новыми брендами. На некоторых торговых точках уже разместили обновленные вывески.
В конце октября 2022 Inditex договорилась с группой Daher из ОАЭ о продаже бизнеса в России.
Теперь Zara — Maag, Pull&Bear — DUB, Stradivarius — Vilet, а Bershka — ECRU. Новые магазины вновь откроют в ТЦ «МЕГА», «Галерея Новосибирск» и «Аура».
Ранее КП-Новосибирск писала о том, что на площади Маркса установили новые торговые павильоны. Их разместили вдоль стройки апарт-отеля.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В Новосибирске на площади Маркса установили новые торговые павильоны
Они расположены вдоль стройки апарт-отеля (подробнее)
К ЧИТАТЕЛЯМ
Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию
Редакция (383) 289-91-00
Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03
Почта kp.nsk@phkp.ru
ВКонтакте Одноклассники Твиттер