«Ушел из дома и не вернулся»: в Новосибирске пропал 82-летний пенсионер в черной джинсовке

В Новосибирске ищут 82-летнего Сергея Никитовича Леонова. Фото: «ЛизаАлерт Новосибирской области»

В Новосибирске ищут 82-летнего Сергея Никитовича Леонова. Мужчина пропал утром в четверг, 4 мая, в Кировском районе города.

— Мужчина ушел из дома утром и не вернулся назад. Ранее он не пропадал, — сообщили КП-Новосибирск в поисковом отряде «ЛизаАлерт Новосибирской области».

Приметы: рост 163 сантиметра, плотное телосложение, седые волосы, светло-серые глаза. На момент своего исчезновение мужчина был одет в черную джинсовую куртку, темные брюки, черные брюки, черную кепку. С собой у него был пакет с вещами.

Как отмечают волонтеры, мужчина может нуждаться в медицинской помощи.

Если вам известно что-нибудь о том, где сейчас может находиться Сергей Никитович или вы просто видели его на улице, сразу же сообщите об этом волонтерам по номеру телефона 8-800-700-54-52 или в полицию по единому номеру 112.

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