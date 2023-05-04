Новосибирские врачи развеяли популярные мифы про описторхоз

Главный миф — описторхоз неизлечим.
Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
Новосибирские медики развеяли 3 мифа про описторхоз. О том, как защитить себя от болезни, изданию «Царьград Новосибирск» рассказали врачи клиники «1+1».
Описторхоз — заболевание, вызывающее червей-паразитов. Его можно подхватить, если съесть плохо обработанную речную рыбу. Но принимать пищу для заражения вовсе необязательно — цисты описторхов остаются на кухонных поверхностях и инструментах.
Больных таким недугом беспокоят температура, мышечные и суставные боли, а также кожная сыпь по всему телу. Распознать описторхоз могут анализы.
Описторхи, вопреки расхожему мнению, могут размножаться в организме человека, но вот другого больной заразить не сможет. Иногда на лечение уходит до полугода, однако болезнь эта точно излечима.
Чтобы обезопасить себя, нужно тщательно обрабатывать рыбу — высокой температурой, глубокой заморозкой или солью.
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