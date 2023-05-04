Работодатели Новосибирской области заинтересованы в труде пенсионеров

За год спрос на сотрудников старше 50 лет вырос на 86%. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Новосибирской области все чаще берут на работу пожилых людей — работодатели активнее приглашают тех, кому «за 50». О результатах исследования сообщили специалисты hh.ru.

— Если сравнить март 2023 и март 2022 года, то становится очевидно: интерес работодателей региона к соискателям более старшего возраста вырос. Так, количество приглашений, направленных соискателям старше 50 лет, выросло на 86% (с 4,2 тысячи до 7,9 тысяч), то есть, почти в два раза, — подчеркнули эксперты.

По мнению специалиста пресс-службы hh.ru Лилии Эсауленко, такой сдвиг на рынке — реакция на демографическую ситуацию, которая привела к сокращению доли молодых соискателей.

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