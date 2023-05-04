Новосибирский депутат Антонов показал самодельное ружье против дронов

По мнению депутата, самодельное ружье сшибает дроны не хуже покупных. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Депутат из Новосибирска Ростислав Антонов показал самодельное ружье против вражеских беспилотников. Кустарную пушку он продемонстрировал на личной странице в соцсетях.

— Можно ли сделать дронобойное ружье из того, что есть под рукой? Вполне. Он работает — и работает хорошо, — написал политик в посте.

Пушку назвали «Громобоем». По словам депутата, устройство обошлось в несколько раз дешевле покупных аналогов. Часть деталей печатали на 3D-принтере, а что-то и вовсе купили в магазине хозтоваров. Пригодилась даже канализационная труба.

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