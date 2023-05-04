В новосибирском гидрометцентре рассказали об экстремальном загрязнении притоков Оби

Некоторые притоки Оби отнесли к экстремально грязным.
Фото: Виктория МИНАЕВА
Эксперты «Западно-Сибирского УГМС» сообщили об экстремальном загрязнении притоков Оби. Информацию о том, какими веществами отравлена вода, опубликовали на сайте гидрометцентра.
К притокам Оби с экстремально высоким загрязнением отнесли реки Ельцовку и Ельцовку-2. В первой норму превышает количество цинка, а во второй — марганца.
В воде правого притока Оби — реки Каменке, и вовсе избыток алюминия. Ранее ее уже называли экстремально грязной. Почти четверть русла реки проходит через коллектор.
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