В новосибирском гидрометцентре рассказали об экстремальном загрязнении притоков Оби

Некоторые притоки Оби отнесли к экстремально грязным. Фото: Виктория МИНАЕВА

Эксперты «Западно-Сибирского УГМС» сообщили об экстремальном загрязнении притоков Оби. Информацию о том, какими веществами отравлена вода, опубликовали на сайте гидрометцентра.

К притокам Оби с экстремально высоким загрязнением отнесли реки Ельцовку и Ельцовку-2. В первой норму превышает количество цинка, а во второй — марганца.

В воде правого притока Оби — реки Каменке, и вовсе избыток алюминия. Ранее ее уже называли экстремально грязной. Почти четверть русла реки проходит через коллектор.

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