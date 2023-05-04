Новосибирский грузчик требует миллион рублей за упавший на голову банкомат

Грузчик поскользнулся и попал под падающий банкомат. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Новосибирский грузчик судится с транспортной компанией за травму 15-летней давности. Иск поступил в Заельцовский районный суд.

Инцидент произошел в ночь на 23 декабря 2006 года на складе компании на улице Сухарная. 18-летний грузчик с двумя товарищами разгружали банкомат весом в 825 кг в упаковке во время снегопада. Они толкнули груз, в этот момент потерпевший поскользнулся и упал головой между грузом и банкоматом.

Юноша чудом выжил, «скорая» доставила его в городскую больницу №1. Врачи поставили диагнозы: закрытая черепно-мозговая травма средней тяжести, перелом основания черепа, кровоизлияние, ушиб головы.

Проверка выявила нарушения на предприятии: грузчиков не обучали, не проводили медосмотр. А сам банкомат разгружали без блоков, талей и лебедок.

Пострадавший больше двух недель провел в больнице, после травмы у него начались головные боли, он оглох на правое ухо.

- В обосновании иска указано, что жизнь молодого юноши была разделена на «до» и «после», последствия травмы дают о себе знать на протяжении многих лет. Парез лицевого нерва сопровождается онемением правой стороны лица, снижения слуха доставляют массу неудобств. Приходится постоянно переспрашивать при общении с людьми и поворачиваться левым ухом. Мужчина бессрочно утратил 30% трудоспособности. Истец требует один миллион рублей компенсации морального вреда, - сообщила КП-Новосибирск помощник прокурора Заельцовского района Ольга Педрико.

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