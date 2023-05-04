В Новосибирске 4 мая эвакуировали ТРЦ «Горский»

В Новосибирске эвакуировали ТРЦ «Горский». фото: «Новосибирск с огоньком»

В Новосибирске эвакуировали ТРЦ «Горский». Инцидент произошел в четверг, 4 мая. О случившемся рассказали в соцсетях очевидцы.

— Сработала пожарная сигнализация, но дыма не видно, — сообщает телеграм-канал «Новосибирск с огоньком».

На кадрах ролика, снятого очевидцами, слышно, что людей просят покинуть здание.

В областном МЧС КП-Новосибирск сообщили, что пожарные по данному адресу не выезжали.

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