В Новосибирске 4 мая эвакуировали ТРЦ «Горский»

В Новосибирске эвакуировали ТРЦ «Горский». фото: «Новосибирск с огоньком»
В Новосибирске эвакуировали ТРЦ «Горский». Инцидент произошел в четверг, 4 мая. О случившемся рассказали в соцсетях очевидцы.
— Сработала пожарная сигнализация, но дыма не видно, — сообщает телеграм-канал «Новосибирск с огоньком».
На кадрах ролика, снятого очевидцами, слышно, что людей просят покинуть здание.
В областном МЧС КП-Новосибирск сообщили, что пожарные по данному адресу не выезжали.
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