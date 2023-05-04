Новосибирские прокуроры начали проверку после взрыва петарды в руке 12-летнего мальчика

Прокуратура начала проверку после травмирования подростка петардой.
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
Прокуратура Первомайского района Новосибирска начала проверку после взрыва петарды в руках 12-летнего мальчика. Инцидент произошел в четверг, 4 мая.
— Ребенок самостоятельно приобрел пиротехнику в одном из магазинов и поджог ее, в результате чего получил травму руки, — сообщили в прокуратуре Новосибирской области.
Сотрудники выяснят, кто и зачем нелегально продал пиротехнику подростку.
Ранее КП-Новосибирск писала о том, что взрывом петарды мальчику оторвало ногтевую фалангу указательного пальца. Также он сломал кисть руки и обжег лицо.
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