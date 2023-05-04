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НовостиПроисшествия4 мая 2023 12:52

Новосибирские прокуроры начали проверку после взрыва петарды в руке 12-летнего мальчика

Подросток лишился фаланги пальца, сломал кисть и обжег лицо
Данила ШУЛЯК
Прокуратура начала проверку после травмирования подростка петардой.

Прокуратура начала проверку после травмирования подростка петардой.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Прокуратура Первомайского района Новосибирска начала проверку после взрыва петарды в руках 12-летнего мальчика. Инцидент произошел в четверг, 4 мая.

— Ребенок самостоятельно приобрел пиротехнику в одном из магазинов и поджог ее, в результате чего получил травму руки, — сообщили в прокуратуре Новосибирской области.

Сотрудники выяснят, кто и зачем нелегально продал пиротехнику подростку.

Ранее КП-Новосибирск писала о том, что взрывом петарды мальчику оторвало ногтевую фалангу указательного пальца. Также он сломал кисть руки и обжег лицо.

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