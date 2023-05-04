Новосибирские прокуроры начали проверку после взрыва петарды в руке 12-летнего мальчика

Прокуратура начала проверку после травмирования подростка петардой. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Прокуратура Первомайского района Новосибирска начала проверку после взрыва петарды в руках 12-летнего мальчика. Инцидент произошел в четверг, 4 мая.

— Ребенок самостоятельно приобрел пиротехнику в одном из магазинов и поджог ее, в результате чего получил травму руки, — сообщили в прокуратуре Новосибирской области.

Сотрудники выяснят, кто и зачем нелегально продал пиротехнику подростку.

Ранее КП-Новосибирск писала о том, что взрывом петарды мальчику оторвало ногтевую фалангу указательного пальца. Также он сломал кисть руки и обжег лицо.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Лишился фаланги и получил ожог лица: в Новосибирске петарда взорвалась в руках пятиклассника

В Новосибирске ученику пятого класса оторвало фалангу пальца после взрыва петарды (подробнее)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber