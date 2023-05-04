«Не боится соседства с людьми»: в Кольцово под Новосибирском заметили смелого зайца-русака

В Кольцово под Новосибирском заметили смелого зайца-русака. Фото: предоставлено Юрием.

Житель наукограда Кольцово в Новосибирской области встретил на прогулке зайца. Он заметил ушастого в овраге за Рассветной.

– Возвращался домой и увидел зайца, сидевшего в овраге. Минут 5 за ним наблюдал. Судя по всему, заяц не из пугливых, – рассказал КП-Новосибирск Юрий, сфотографировавший лесного жителя.

Биолог Алексей Яновский объяснил КП-Новосибирск, что на снимке, скорее всего, заяц-русак.

– Русаки стали появляться на юге Сибири сравнительно недавно в связи с распашкой степей и вырубками лесов. Русаки как бы привязаны к сельскохозяйственному ландшафту. У русака даже зимой спинка серо-коричневая. У русака ноги и уши длиннее, чем у беляка. Да и сам он тоже более массивный, – рассказал ученый.

По словам Алексея Яновского, людей русак не боятся:

– Зайцы, что русак, что беляк, не избегают соседства с поселениями людей. Особенно там, где их не добывают ружьями, петлями и капканами. В мае у зайцев пора брачных игр и спаривания. Они теряют осторожность и чаще обычного могут попадать в кадры фото и видеосъёмок. Русаки могут спариваться с самками беляка и наоборот. Рождающиеся при этом зайчата относятся к гибридным, под названием тумак, – добавил эксперт.

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