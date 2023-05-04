Новосибирским родителям досрочно выплатят декретные из-за праздников в мае

Родители НСО получат декретные раньше срока в мае.
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Родители Новосибирской области получат выплаты по уходу за детьми раньше срока из-за майских праздников. Об этом сообщили в Социальном фонде по региону.
— Единый день выплат —8 мая — праздничный день. Поэтому работающие родители, которые получают пособия в банке, примут декретные до выходных, — подчеркнули в ведомстве.
Семьи, которые забирают пособия на почте, будут забирать деньги по графику отделений. Неработающим родителям пособие перечислили по плану — 3 мая.
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