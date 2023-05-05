«Специально отливала лысину»: сибирячка сделала косплей из «Аватара 2», который лайкнула американская актриса

Косплей сибирячки поразил актрису из фильма. Фото: Предоставлено Ольгой Хаку

Новосибирский косплеер Ольга Хаку взорвала соцсети в образе Z-Dog из «Аватара 2». Девушка начала собирать костюм для участия в фестивале Supercon в Красноярске.

- Пошив, как обычно, полностью мой. Паттерн камуфляжа отрисовала моя подруга. Это было еще в феврале, когда фильм не вышел в цифровом формате, поэтому делалось все по скринам не очень хорошего качества. Снаряжение было пошито на пару с одним мастером 3D-печати. Лысина и хвост специально отлили. Выбор на персонажа пал просто по симпатии. Мне безумно понравились рекомбинанты, синие милитари-котятки, - рассказала КП- Новосибирск Ольга Хаку.

Фото набрало более 30 тысяч просмотров в нескольких соцсетях. Работу сибирячки оценила американская актриса Алисия Вейла-Бэйли:

- Я сама удивлена, но людям очень понравилось. Даже актриса, исполняющая роль Зидог оценила. Такой косплей редкость, я видела косплей только на Тцирею и Ронал, ну и, конечно, много-много на Кири, - сообщила Ольга Хаку.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Сложно сказать, кто милее»: новосибирская модель сделала косплей на девушку-снайпера с хаски из приюта

Новосибирская модель сделала косплей на девушку-снайпера с хаски из приюта (подробнее)