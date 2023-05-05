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НовостиОбщество5 мая 2023 0:44

«Специально отливала лысину»: сибирячка сделала косплей из «Аватара 2», который лайкнула американская актриса

Сибирячка сделала косплей из «Аватара 2», который лайкнула американская актриса
Никита МАНЬКО
Никита МАНЬКО
Косплей сибирячки поразил актрису из фильма. Фото: Предоставлено Ольгой Хаку

Косплей сибирячки поразил актрису из фильма. Фото: Предоставлено Ольгой Хаку

Новосибирский косплеер Ольга Хаку взорвала соцсети в образе Z-Dog из «Аватара 2». Девушка начала собирать костюм для участия в фестивале Supercon в Красноярске.

- Пошив, как обычно, полностью мой. Паттерн камуфляжа отрисовала моя подруга. Это было еще в феврале, когда фильм не вышел в цифровом формате, поэтому делалось все по скринам не очень хорошего качества. Снаряжение было пошито на пару с одним мастером 3D-печати. Лысина и хвост специально отлили. Выбор на персонажа пал просто по симпатии. Мне безумно понравились рекомбинанты, синие милитари-котятки, - рассказала КП- Новосибирск Ольга Хаку.

Фото набрало более 30 тысяч просмотров в нескольких соцсетях. Работу сибирячки оценила американская актриса Алисия Вейла-Бэйли:

- Я сама удивлена, но людям очень понравилось. Даже актриса, исполняющая роль Зидог оценила. Такой косплей редкость, я видела косплей только на Тцирею и Ронал, ну и, конечно, много-много на Кири, - сообщила Ольга Хаку.

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