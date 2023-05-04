В Новосибирске бомбоубежище на Урицкого восстановят за 570 тысяч рублей

Бомбоубежище в Новосибирске хотят восстановить за 45 дней. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Новосибирское бомбоубежище в Дзержинском районе отремонтируют за 570 тысяч рублей. Информация о поиске подрядчика появилась на сайте госзакупок.

Исполнителя работ ищет департамент земельных и имущественных отношений региона. Подрядчик подготовит убежище в 93 квадрата в доме по улице Урицкого, 12. Для этого в бомбоубежище отладят системы вентиляции, водо- и электроснабжения.

Компания будет обязана закончить все работы за 45 дней.

Ранее КП-Новосибирск писала о том, что в трех районах города починят 3 бомбоубежища. Для этого выделили 3,6 миллиона рублей.

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