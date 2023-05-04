В Новосибирске дополнительные автобусы развезут горожан после праздника 9 мая

Новосибирцев доставят в отдаленные районы после городских торжеств. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В День Победы в центре Новосибирска запустят дополнительные автобусы и троллейбусы, которые развезут горожан в отдаленные районы.

По информации мэрии города, автобусные маршруты будут работать от остановок «Речной вокзал», «Дом Ленина» и «Вокзал «Новосибирск-Главный». Также горожан будут забирать с площадей — имени Калинина и Маркса — и от станции метро «Студенческой».

Кроме автобусов, из центра запустят дополнительные троллейбусы и маршрутки. Ниже читайте полное расписание транспорта 9 мая от муниципалитета.

РАСПИСАНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ТРАНСПОРТА 9 МАЯ

Остановка «М. «Речной вокзал» — в 21.30

Автобусы:

— № 8 «Речной вокзал — Цветной проезд»;

— № 9 «Речной вокзал — Юго-Западный ж/м»;

— № 13 «Речной вокзал — Ключ-Камышенское плато»;

— № 21 «Речной вокзал — УМ-3»;

— № 36 «Речной вокзал — Микрорайон «Щ»;

— № 54 «Речной вокзал — ул. Твардовского».

Остановка «Дом Ленина» — в 21.00

Автобусы:

— № 18 «Дом Ленина — Ключ-Камышенское плато»;

— № 97 «Дом Ленина — Цветущая Плющиха».

Троллейбусы:

— № 7 «Дом Ленина — Станиславский ж/м»;

— № 8 «Дом Ленина — Затулинский ж/м»;

— № 8 «Дом Ленина — Сад им. Дзержинского».

На пересечении ул. Фрунзе и Красного проспекта — в 21.00

Автобус № 95 — в направлении остановки «Цветущая Плющиха».

Троллейбусы:

— № 5 — в направлении остановки «Городской аэропорт»;

— № 13 — в направлении остановки «Ул. Учительская»;

— № 36 — в направлении остановки «Ул. Лазурная».

На пересечении ул. Гоголя и Красного проспекта — в 21.30 — троллейбусы № 23 — в направлении остановки «Сад им. Дзержинского»

Остановка «Площадь им. Калинина» — в 21.50

Автобусы:

— № 14 — «Площадь им. Калинина — пос. Северный»;

— № 15 — «Площадь им. Калинина — Микрорайон «Стрижи»;

— № 27 — «Площадь им. Калинина — Северное кладбище»;

— № 30 — «Площадь им. Калинина — Цветущая Плющиха»;

— № 34 — «Площадь им. Калинина — Ул. Тюленина».

Остановка «Вокзал «Новосибирск-Главный» — в 21.50

Автобусы:

— № 3 — «Вокзал „Новосибирск-Главный“ — пос. Северный»;

— № 96 — «Вокзал „Новосибирск-Главный“ — Цветущая Плющиха»;

— № 96 — «Вокзал „Новосибирск-Главный“ — Ул. Саввы Кожевникова».

Троллейбус № 23 — «Вокзал „Новосибирск-Главный“ — Сад им. Дзержинского».

Остановка «М. «Площадь Маркса» — в 21.50

Автобусы:

— № 16 — «М. „Площадь Маркса“ — Затон»;

— № 29 — «М. „Площадь Маркса“ — Юго-Западный ж/м»;

— № 29 — «М. „Площадь Маркса“ — Ул. Александра Чистякова»;

— № 43 — «М. „Площадь Маркса“ — Белые Росы»;

— № 57 — «М. «Площадь Маркса» — Микрорайон «Чистая Слобода»;

— № 57 — «М. „Площадь Маркса“ — Ул. Александра Чистякова».

Троллейбусы:

— № 7 — «М. „Площадь Маркса“ — Станиславский ж/м»;

— № 29 — «М. „Площадь Маркса“ — Северо-Чемской ж/м».

Остановка «Магазин „Кристалл“ — в 21.50.

Автобусы:

— № 60 — „Магазин „Кристалл“ — Затулинский ж/м“;

— № 60 — „Магазин „Кристалл“ — Ул. Дюканова“.

Троллейбус № 8 — „Магазин „Кристалл“ — Станиславский ж/м“.

Остановка „М. „Студенческая“ — в 21.50

Автобусы:

— № 45 — „М. „Студенческая“ — Чемской бор“;

— № 68 — „М. „Студенческая“ — ст. Матвеевка“;

Улица Мичурина (от ул. Фрунзе до ул. Ядринцевской) — в 21.00 — трамвай № 13 „Ул. Мичурина — Гусинобродское шоссе“.

Остановка „Ул. Мостовая“ — в 21.00 — трамвай № 13 „Ул. Мостовая — Гусинобродское шоссе“.

Остановка „Ул. Восход“ — в 21.30

Троллейбусы:

— № 7 — „Ул. Восход“ — Станиславский ж/м“;

— № 7 — „Ул. Восход“ — Ул. Лазурная».

Остановка «Ул. Зыряновская» — в 21.30 — трамвай № 13 «Гусинобродское шоссе — Ул. Писарева».

Остановка «Магазин «Золотая Нива» — в 22.30 — маршрутное такси № 90 «Магазин „Золотая Нива“ — Цветущая Плющиха».

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