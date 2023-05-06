Как в середине лета: жара под +25 градусов придет в Новосибирске

Наконец-то тепло, совсем как летом! Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Новосибирцам и гостям города самое время жарить шашлыки, ведь сегодня к нам придет экстремальная жара. Душно будет уже ночью, +6…+8 градусов. А днем синоптики прогнозируют +23…+25 градусов.

— Будет солнечно и без осадков. Юго-западный ветер подует со скоростью 2-7 метров в секунду, — сообщает Западно-Сибирский гидрометцентр.

По Новосибирской области ночью температура составит -2…+3 градуса, местами до +8, днем — до +20…+25 градусов. Будет переменная облачность и преимущественно без осадков и ветер 5-10 метров в секунду, с порывами до 15.

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