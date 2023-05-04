В Новосибирске гэбээровцы поймали с поличным пять воришек-пенсионеров

Фото: Агенство Безопасности ГВАРДИЯ

В 10:56 в Заельцовском районе г. Новосибирска за хищение из магазина куска грудинки и баночки искусственной красной икры была задержана пожилая женщина. Доведя свой преступный умысел до конца, она бы причинила торговому учреждению ущерб на сумму 560 рублей.

В 11:18 в Кировском районе другая дама в возрасте попыталась вынести без оплаты из магазина пакет карамели стоимостью 150 рублей.

В 16:12 в Центральном районе бабушка покушалась на кражу банки уже настоящей икры лосося стоимостью 600 рублей, но тоже была задержана.

В 16:29 в магазине Советского района охранником ГВАРДИИ был задержан 70-летний мужчина. Он набрал в карман шоколадных конфет на 250 рублей и пытался уйти, не заплатив за них.

В 16:50 другой пожилой мужчина был задержан бойцами ГБР-73 в Ленинском районе. Он хотел вынести из магазина без оплаты баночку растворимого кофе стоимостью 210 рублей.

Примечательно, что все пойманные рассчитались за товары, которые изначально хотели украсть, чем подтвердили свою платежеспособность.