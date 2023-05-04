ВТБ тестирует платежные стикеры для своих клиентов

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Платежный стикер является аналогом пластиковой карты в уменьшенном формате. При этом наклеиваемая часть стикеров не содержит ни номера, ни срока действия, ни CVC кода, что делает его использование максимально безопасным. Он работает с использованием технологии NFC для передачи платежной информации с наклейки на терминал.

Новый сервис позволяет не только бесконтактно оплачивать покупки, но и снимать наличные в устройствах, которые поддерживают работу по NFC.

– Банки ищут возможности для новых способов удобной оплаты, и платежные стикеры – одна из опций, которую мы предлагаем клиентам, но не единственная. Все активнее развивается платежи по QR-коду и через СБП, и в этих сегментах мы видим значительный потенциал для роста», – комментирует Ростислав Яныкин, директор департамента транзакционного розничного бизнеса ВТБ.