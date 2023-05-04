У новосибирца отобрали телефон, деньги и банковскую карту после свидания со знакомой

Мужчина хотел провести время со знакомой, но его ограбили ее сообщники. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В Октябрьском районе Новосибирска парень приехал в гости к знакомой и лишился денег, карты и телефона. Прием был не сильно радушный — в квартире его поджидали двое вооруженных.

— Когда мужчина приехал в гости, с его знакомой оказались еще двое молодых людей. В подъезде преступники угрожали новосибирцу предметом, похожим на оружие. В итоге они забрали у него банковскую карту, телефон и деньги, — рассказали в региональном МВД.

Отняв карту, грабители вызвали такси и повезли потерпевшего к банкомату, чтобы снять деньги, но не довели затеянное до конца.

В итоге по приметам полицейские нашли 22-летнюю знакомую новосибирца и двух парней — 25 и 29 лет. Ранее грабителей уже судили. Сейчас их арестовали и обвиняют по статье о разбое.

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