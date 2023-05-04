Спрос на электросамокаты в России вырос в 2,5 раза

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К таким выводам пришли специалисты МегаФона, проанализировав данные о скачивании приложений кикшеринга.

Самое активное распространение сервисы кикшеринга демонстрируют в Центральном федеральном округе, здесь их аудитория увеличилась в три раза по сравнению с прошлым годом.Далее в топе Северо-Западный и Приволжский округа, где количество пользователей увеличилось вдвое. Среди городов наибольшую динамику показали Тула, где спрос увеличился в 11 раз, Кисловодск - в 10 раз и Казань- в 9 раз.

Жители Сибирского федерального округа не спешат начинать сезон - здесьнаблюдается снижение на 16% по сравнению с прошлым годом. Отрицательная динамика объясняется тем, что весна в сибирские города в этом году пришла позднее по сравнению с другими регионами. Тем не менее, аналитики уже начали фиксировать рост спроса на этот вид транспорта в Новосибирске. Пик мобильного трафика был зафиксирован в конце апреля - именно к концу этого месяца в городе начала устанавливаться более теплая погода. Колебание спроса между началом и концомапреля оказалось значительным: рост мобильного трафика составил 90%.

В теплый сезон жители крупных городов рассматривают электросамокаты как доступную альтернативу такси, каршерингу и личным автомобилям. Самые активные пользователи сервисов аренды средств индивидуальной мобильности живут в Москве, Санкт-Петербурге и Екатеринбурге. В основном это люди в возрасте от 25 до 35 лет, их доля от общего количества пользователей электросамокатов составляет 47%. При этом за прошедший год значительно - на 84% - выросло количество пользователей в возрастной группе старше 50 лет.