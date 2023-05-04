В Новосибирске пропала 30-летняя пациентка клиники в черной ветровке и национальном платье

Девушка пропала днем прямо возле клиники. Фото: Татьяна СОЛОВОВА

В четверг, 4 мая, возле клиники в Новосибирске пропала 30-летняя женщина по имени Гуля. Она была одета в черную ветровку и национальное платье.

— Все случилось в районе 15:30 возле «Сибнейромеда». Женщина приехала в клинику с родственником и ждала на улице, пока тот заполнял договор. Мужчина вышел, но Гули на месте не оказалось, — рассказала КП-Новосибирск очевидец.

На место уже приехали полицейские — они говорят с родственником пропавшей.

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