В Новосибирской области ветеранов ВОВ поздравят творческие «фронтовые бригады». Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Новосибирской области жителей ждет разнообразная и масштабная программа к празднику 9 мая. По данным правительства, с 4 по 9 число в культурных учреждениях региона, а также на улицах состоятся торжества, приуроченные к великому празднику, Дню Победы.

– В 2023 году мероприятия, приуроченные к годовщине Великой Победы, проходят под девизом «Мы помним! Мы вместе». Жителей Новосибирской области ждут тематические выставки, спектакли, концертные программы, кинопоказы документальных и художественных фильмов, «громкие чтения» и музыкальные гостиные, – уточнили в правительстве НСО.

По словам и.о. министра культуры региона Юрия Зимнякова, «фронтовые бригады» традиционно и адресно поздравят с праздником ветеранов ВОВ.

Известно, что 8 мая для участников СВО и их родственников состоится героико-исторический спектакль «Домой с Победой!» Русского национального балета «Кострома». Покажут его в театре «Глобус».

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