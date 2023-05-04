Под Новосибирском родственники взыскали компенсацию с дома престарелых за смерть дедушки

Под Новосибирском родственники умершего пенсионера взыскали компенсацию с дома престарелых, куда сдали дедушку Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Новосибирской области суд взыскал с дома престарелых в Бердске компенсацию родственникам погибшего пенсионера. Мужчина, которого сдали в интернат в 2018 году, и платили за его содержание 24 500 рублей, умер. В октябре 2018 его нашли под окнами учреждения. Пенсионера госпитализировали. В июне 2019 он умер в больнице. При каких обстоятельствах произошло ЧП, выяснить так и не удалось

– Истцы (сын, дочь и внук) обратились в суд с иском к дому-интернату, поскольку посчитали, что ответчиком по заключённому договору социально-медицинские услуги оказаны некачественно, с существенными недостатками. Более того, данные услуги не отвечали требованиям безопасности жизни и здоровья их родственника, привели к смерти последнего, – сообщает Бердский городской суд НСО.

Известно, что дочь и сын умершего дедушки просили взыскать с интерната 2 млн рублей, а внук – 500 тысяч. Их требования суд удовлетворил частично:

– С дома-интерната в пользу истцов взысканы расходы на похороны родственника в размере 158.500 рублей, а также в счёт компенсации морального вреда в пользу истцов – дочери и сына погибшего взыскано по 1.000.000 рублей, а в пользу истца-внука – 500.000 рублей, – говорится на сайте суда.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber