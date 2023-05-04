Маршруты общественного транспорта в Новосибирске изменят 5 и 7 мая

В Новосибирске 5 и 7 мая изменятся схемы движения автобусов, маршруток и троллейбусов. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Новосибирске 5 и 7 мая изменятся схемы движения автобусов, маршруток и троллейбусов. Об этом предупредили в мэрии города.

Изменения связаны с проведением репетиций Парада Победы. В эти дни участки Красного проспекта, улицы Орджоникидзе и Октябрьской магистрали закроют для транспорта.

В пятницу, 5 мая ограничения будут действовать с 18:30 до 22:30, так как тренировка будет вечерней. А 7 мая − с 07:00 до 12:30.

По измененным маршрутам будут курсировать автобусы № 5, 8, 13, 18, 21, 28, 31, 54, 75, 95, 97, 98, маршрутки № 8, 38, 44, 44а, 45, 48, 51, а также троллейбусы № 5, 10, 13 и 36.

Как изменятся схемы движения общественного транспорта:

Автобусные маршруты:

− № 8, 21, 54 − (в прямом и обратном направлениях) на участке от площади Инженера Будагова до Вокзальной магистрали: Красный проспект, ул. Советская, далее − по действующим схемам;

− № 31 − (в прямом и обратном направлениях) на участке от ул. Добролюбова до Вокзальной магистрали: ул. Большевистская, площадь Инженера Будагова, Красный проспект, ул. Советская, далее − по действующей схеме;

− № 95 − (в прямом и обратном направлениях) на участке от ул. Фрунзе до ул. Гоголя: ул. Фрунзе, ул. Семьи Шамшиных, ул. Гоголя, далее − по действующей схеме;

− № 18 − (в прямом и обратном направлениях) на участке от ул. Кирова до ул. Гоголя: ул. Восход, ул. Большевистская, площадь Инженера Будагова, Красный проспект, ул. Советская, ул. Гоголя, далее − по действующей схеме;

− № 5, 28 − (в прямом и обратном направлениях) на участке от Октябрьского моста до ул. Гоголя: ул. Большевистская, площадь Инженера Будагова, Красный проспект, ул. Советская, ул. Гоголя, далее − по действующим схемам;

− № 13 − (в прямом и обратном направлениях) на участке от ул. Большевистской до ул. Гоголя: площадь Инженера Будагова, Красный проспект, ул. Советская, ул. Гоголя, далее − по действующей схеме;

− № 97, 98 − (в прямом и обратном направлениях) на участке от ул. Кирова до ул. Гоголя: ул. Восход, ул. Большевистская, площадь Инженера Будагова, Красный проспект, ул. Советская, ул. Гоголя, далее − по действующим схемам;

− № 75 − (в прямом и обратном направлениях) на участке от ул. Кирова до Вокзальной магистрали: ул. Восход, ул. Большевистская, площадь Инженера Будагова, Красный проспект, ул. Советская, далее − по действующей схеме.

Маршрутные такси:

− № 8, 45 − (в прямом и обратном направлениях) на участке от ул. Кирова до Вокзальной магистрали: ул. Восход, ул. Большевистская, площадь Инженера Будагова, Красный проспект, ул. Советская, далее − по действующим схемам;

− № 44 − на участке от Вокзальной магистрали до ул. Кирова: ул. Советская, Красный проспект, площадь Инженера Будагова, ул. Большевистская, ул. Восход, далее − по действующей схеме;

− № 44а − на участке от ул. Кирова до Вокзальной магистрали: ул. Восход, ул. Большевистская, площадь Инженера Будагова, Красный проспект, ул. Советская, далее − по действующей схеме;

− № 38, 51 − (в прямом и обратном направлениях) на участке от ул. Военной до ул. Ленина: ул. Семьи Шамшиных, ул. Гоголя, ул. Челюскинцев, площадь Лунинцев, ул. Челюскинцев, далее − по действующим схемам.

− № 48 − (в прямом направлении) на участке от ул. Крылова до ул. Гоголя: ул. Каменская, далее − по действующей схеме. В обратном направлении − по действующей схеме.

Троллейбусные маршруты:

−№ 5 − (в прямом направлении): конечный остановочный пункт «Городской аэропорт», Мочищенское шоссе, Красный проспект, ул. Гоголя, ул. Челюскинцев, ул. Нарымская, ул. Советская, Красный проспект, ул. Большевистская, ул. Восход, ул. Кирова, конечный остановочный пункт «Ул. Ленинградская». В обратном направлении: конечный остановочный пункт «Ул. Ленинградская», ул. Кирова, ул. Восход, ул. Большевистская, Красный проспект, ул. Советская, ул. Нарымская, ул. Дуси Ковальчук, Красный проспект, ул. Аэропорт, конечный остановочный пункт «Городской аэропорт»;

− № 10 − конечный остановочный пункт «Сад им. Дзержинского», проспект Дзержинского, ул. Кошурникова, ул. Бориса Богаткова, ул. Кирова, ул. Восход, ул. Большевистская, Красный проспект, разворот для движения в обратном направлении в районе остановочного пункта «Ул. Колыванская», Красный проспект, ул. Большевистская, ул. Восход, ул. Кирова, ул. Бориса Богаткова, ул. Кошурникова, проспект Дзержинского, конечный остановочный пункт «Сад им. Дзержинского»;

− № 13 − в прямом направлении: конечный остановочный пункт «Ул. Учительская», ул. Богдана Хмельницкого, ул. Танковая, ул. Ипподромская, ул. Писарева, Красный проспект, ул. Гоголя, ул. Нарымская, ул. Советская, Красный проспект, ул. Большевистская, конечный остановочный пункт «М. «Речной вокзал». В обратном направлении: конечный остановочный пункт «М. «Речной вокзал», ул. Большевистская, Красный проспект, ул. Советская, ул. Нарымская, ул. Дуси Ковальчук, ул. Богдана Хмельницкого, конечный остановочный пункт «Ул. Учительская»;

− № 36 − (в прямом и обратном направлениях) конечный остановочный пункт «Ул. Лазурная», ул. Доватора, ул. Бориса Богаткова, ул. Кошурникова, ул. Гоголя, ул. Челюскинцев, конечный остановочный пункт «Вокзал «Новосибирск-Главный».

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